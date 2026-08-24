When Will Walmart Accept Apple Pay? The Alleged Tap-to-Pay D...
When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State
- Walmart officially announces Tap to Pay rollout starting August 2026, expanding nationwide by year-end.
- Alleged state-by-state rollout schedule circulating online, not confirmed by Walmart.
- Apple Pay and other contactless options to become available at Walmart and Sam's Club stores.
When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State
After years of shoppers asking “Does Walmart take Apple Pay?”, the answer is finally changing.
Walmart has officially announced plans to roll out Tap to Pay at Walmart and Sam’s Club stores across the United States, opening the door for contactless payment options including Apple Pay, Google Pay, contactless cards, phones and smartwatches.
The rollout is officially beginning August 24, 2026, at select locations, with Walmart planning to expand Tap to Pay to all U.S. Walmart and Sam’s Club locations by the end of 2026.
But exactly when will Apple Pay be available at Walmart in your state?
That’s where things get a little less official.
An alleged Walmart Tap to Pay rollout schedule circulating online claims to reveal when the feature will reach each state. Walmart has not confirmed these individual state rollout dates, so the schedule below should be considered unconfirmed until the company provides additional details.
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Alleged Walmart Apple Pay Rollout Schedule by State
Here are the dates currently circulating online:
Alabama
Alleged rollout date: October 1, 2026
Alaska
Alleged rollout date: September 10, 2026
Arizona
Alleged rollout date: September 21, 2026
Arkansas
Alleged rollout date: August 24–31, 2026
California
Alleged rollout date: September 10, 2026
Colorado
Alleged rollout date: September 21, 2026
Connecticut
Alleged rollout date: October 12, 2026
Delaware
Alleged rollout date: October 12, 2026
Florida
Alleged rollout date: October 5, 2026
Georgia
Alleged rollout date: October 1, 2026
Hawaii
Alleged rollout date: September 10, 2026
Idaho
Alleged rollout date: September 10, 2026
Illinois
Alleged rollout date: September 24, 2026
Indiana
Alleged rollout date: September 28, 2026
Iowa
Alleged rollout date: September 24, 2026
Kansas
Alleged rollout date: September 14, 2026
Kentucky
Alleged rollout date: September 28, 2026
Louisiana
Alleged rollout date: September 14, 2026
Maine
Alleged rollout date: October 12, 2026
Maryland
Alleged rollout date: October 12, 2026
Massachusetts
Alleged rollout date: October 12, 2026
Michigan
Alleged rollout date: September 28, 2026
Minnesota
Alleged rollout date: September 24, 2026
Mississippi
Alleged rollout date: October 1, 2026
Montana
Alleged rollout date: September 21, 2026
Nebraska
Alleged rollout date: September 14, 2026
Nevada
Alleged rollout date: September 10, 2026
New Hampshire
Alleged rollout date: October 12, 2026
New Jersey
Alleged rollout date: October 12, 2026
New Mexico
Alleged rollout date: September 21, 2026
New York
Alleged rollout date: October 12, 2026
North Carolina
Alleged rollout date: October 8, 2026
North Dakota
Alleged rollout date: September 21, 2026
Ohio
Alleged rollout date: September 24, 2026
Oklahoma
Alleged rollout date: September 14, 2026
Oregon
Alleged rollout date: September 10, 2026
Pennsylvania
Alleged rollout date: October 12, 2026
Rhode Island
Alleged rollout date: October 12, 2026
South Carolina
Alleged rollout date: October 8, 2026
South Dakota
Alleged rollout date: September 21, 2026
Tennessee
Alleged rollout date: September 28, 2026
Texas
Alleged rollout date: September 17, 2026
Utah
Alleged rollout date: September 21, 2026
Vermont
Alleged rollout date: October 12, 2026
Virginia
Alleged rollout date: October 8, 2026
Washington
Alleged rollout date: September 10, 2026
West Virginia
Alleged rollout date: October 8, 2026
Wisconsin
Alleged rollout date: September 24, 2026
Wyoming
Alleged rollout date: September 21, 2026
Washington, D.C.
Alleged rollout date: October 12, 2026
Puerto Rico
Alleged rollout date: October 8, 2026
Again, Walmart has not confirmed this state-by-state schedule. These dates are based on a schedule circulating online and could change or prove inaccurate.
https://www.tiktok.com/@j.marriofficial/photo/7677281902054640926?is_from_webapp=1&sender_device=pc
What Walmart has confirmed is that Tap to Pay is coming to its U.S. stores, with the nationwide rollout expected to be completed by the end of 2026.
Stay locked in with Hot 100.9 for the latest updates as Walmart’s Tap to Pay rollout continues, including when Apple Pay could officially become available at a Walmart near you.
When Will Walmart Accept Apple Pay? Here’s the Alleged Tap-to-Pay Rollout Date for Every State was originally published on hot1009.com
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