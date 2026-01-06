Listen Live
Register to Win The Morning Hustle Thousand Dollar CA$H Grab

Answer 10 Questions in 60 Secoonds for a Chance to Win $1K!

Published on January 5, 2026

The Morning Hustle Cash Grab 2026
The Morning Hustle Cash Grab 2026
1. Register below! We’ll call when it’s your turn to play.
2. Answer 10 trivia questions in 60 seconds.
3. You get $10 for each correct answer. Get them all right, you win the $1,000 jackpot. 

Listen to play along and win every weekday at 7:05 and 8:05 ET (8:05 and 7:05 CT).

NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF THE UNITED STATES, 18 YEARS OF AGE OR OLDER. VOID IN Puerto Rico, OVERSEAS MILITARY INSTALLATIONS, OTHER US TERRITORIES AND WHERE PROHIBITED BY LAW. CLICK FOR OFFICIAL RULES

